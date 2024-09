Culte de la violence: pourquoi les hooligans ressentent-ils le besoin de se battre?

Notre interlocuteur avance aussi que le contexte de groupe, auquel on ajoute parfois que l'alcool et de la cocaïne, qui sont des facteurs désinhibant pour l'un, exacerbant pour l'autre, joue également un rôle dans ces excès de violence.

Sortir de la routine

Manuel Abramowicz, spécialiste de l'extrême droite et du hooliganisme soulève une autre motivation: "Ce sont parfois des gens qui ont une vie bien rangée la semaine et qui, le week-end, partent à l'aventure, jouent les guerriers. Ils sortent de leur zone de confort. C'est une façon de s'évader et de se ranger tous derrière la même cause."

Quelles que soient les raisons, ces violences existent et elles s'invitent même dans les tribunes de petits clubs désormais. Les hooligans ne sont plus liés qu'aux clubs de premières divisions.

