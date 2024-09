Xénophobie, gestes racistes: comment les hooligans se sont rapprochés de l'extrême droite

Partager:

200. C'est le nombre de personnes qui ont été interdites de stade en Belgique… uniquement la saison dernière (2023-2024). Derrière ces sanctions disciplinaires, on retrouve souvent les hooligans. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils souvent associés à des idéologies d'extrême droite?

Ils sont souvent vêtus de noir, organisés et regroupés dans une certaine zone des tribunes des stades partout dans le monde: les hooligans. Il ne faut pas confondre hooligans et Ultras, explique Michael Dantinne, criminologue à l'Université de Liège et spécialiste du sujet. "Les hooligans sont à la fois fanatiques et violents", dit-il. Mais alors, qui sont ces personnes qui se rassemblent dans ou en dehors des stades pour, parfois, se "bagarrer"? "Ce n'est pas le stéréotype du gars de 25 ans qui n'a pas de travail et qui a un casier judiciaire. Il y a des personnes très intégrées socialement, d'autres moins, des jeunes et des moins jeunes… C'est un ensemble hétéroclite", avance Michael Dantinne.

Il continue: "Il y a des marqueurs qui forment le ciment du groupe, le rapport à l'équipe supportée, le rapport à la violence et s'il y a une forte idéologie politique, le rapport à l'idéologie." Un peu d'histoire Revenons sur ce dernier aspect avec Manuel Abramowicz, spécialiste de l'extrême droite et animateur du site RésistanceS qui suit ces mouvements. "Parmi la minorité de supporters qui sont hooligans, une partie est politisée", dit-il. S'il existe des groupes qui sont proches de l'extrême gauche, force est de constater qu'une majorité penche vers la droite radicale. Le hooliganisme n'est pas nouveau et ses liens avec l'extrême-droite non plus. "C'est apparu dans les années 70 en Angleterre avec un hooligan du mouvement skinhead qui va se politiser, devenir membre du National Front (Front national britannique) et être chargé de recruter dans son groupe de supporters", explique notre interlocuteur.

Il faut attendre les années 80 pour que ce rapprochement entre groupes de supporters et extrêmes arrive en Belgique. Pourquoi particulièrement l'extrême droite? Cris de singe, saluts nazis,… Les parcages sont souvent propices à ce type de comportement, malgré les efforts des autorités compétentes pour les éviter. Outre l'aspect historique, comment expliquer cette présence accrue des idées nationalistes dans les stades? "Ces groupes ne sont pas imperméables aux débats qui animent la société. On assiste à une montée des extrêmes partout et il est vrai que le terrain du hooliganisme est propice aux idéologies d'extrême droite. Il y a une culture machiste, une expression de la force masculine", explique Michael Dantinne. Il ajoute: "Certains groupuscules ont compris que ce contexte, avec la foule, l'alcool et la drogue, était propice à l'expression de ces idées. Ainsi ils se permettent certains gestes."