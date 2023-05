Des cantines durables avec des produits locaux, c'est possible: la preuve dans cette école namuroise

Comment réduire les émissions de CO2 liées à l’alimentation ? On sait que le transport contribue fortement aux émissions de CO2 liées à cette alimentation.

"Pour le moment, on est entre une tonne et une tonne et demie par semaine, qui sont livrés dans des cuisines de collectivité", explique Hugues Bearzatto, coordinateur de la Fabrique circuit court.

La particularité de ce service : tout est local ! Les légumes sont cultivés en Wallonie. Ce sont souvent des invendus ou des surplus de productions.

"Je pense qu'on doit recentraliser la production alimentaire, éviter les déchets qui sont une grande cause de pollution et faire un minimum de kilomètres entre le producteur et le consommateur", ajoute Hugues Bearzatto.