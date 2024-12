Sécheresse et records de températures: à quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de notre planète?

En trente ans, plus de 75 % des terres émergées se sont asséchées, selon un rapport de l’ONU. En parallèle, 2024 s’annonce comme l’année la plus chaude jamais enregistrée, dépassant pour la première fois le seuil symbolique de 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle.

Un rapport de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), présenté à la COP16 à Riyad, révèle une aridification dramatique des sols.

Entre 1990 et 2020, 77,6 % des terres ont enregistré des conditions plus sèches par rapport aux 30 années précédentes.

Les zones arides ont progressé de 4,3 millions de km², soit une superficie supérieure à celle de l’Inde, et couvrent désormais 40,6 % des terres émergées, excluant l’Antarctique. Les régions les plus touchées incluent le bassin méditerranéen, le sud de l’Afrique, l’Australie, ainsi que des parties de l’Asie, de l’Amérique latine et des États-Unis.