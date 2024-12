Comment l'eau est-elle arrivée sur Terre? Voici une théorie inédite

Contrairement à la théorie classique qui attribue l’arrivée de l’eau sur Terre à un bombardement d’astéroïdes et de comètes, une nouvelle hypothèse propose un processus plus direct : notre planète aurait capté de la vapeur d’eau provenant de la ceinture d’astéroïdes, selon une étude publiée dans Astronomy & Astrophysics.

Depuis longtemps, les scientifiques expliquent la présence de l’eau terrestre par l’impact d’astéroïdes glacés ou de comètes survenus au cours des 100 premiers millions d’années après la formation du système solaire.

Mais ce scénario repose sur un mécanisme complexe et aléatoire.

L’astrophysicien Quentin Kral et son équipe avancent une hypothèse qu’ils jugent "plus naturelle et simple" : la Terre aurait capté l’eau sous forme de vapeur diffusée par la ceinture d’astéroïdes, une région entre Mars et Jupiter, particulièrement massive à l’époque de la formation du système solaire, il y a 4,6 milliards d’années.