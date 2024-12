Cet élément a tué 239.000 personnes en Europe en une seule année

C'est en Italie, en Pologne et en Allemagne que le nombre de victimes est le plus élevé: l'Agence européenne de l'environnement publie ce mardi un rapport sur l'impact fatal des particules fines sur la santé des Européens.

La pollution de l'air aux particules fines a tué 239.000 personnes dans l'Union européenne en 2022, une baisse de 5% sur un an, selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement (AEE) publié mardi.

C'est en Italie, en Pologne et en Allemagne que le nombre de décès dû aux particules fines est le plus élevé. À travers l'Europe, le chiffre est en baisse par rapport à 2021 quand les particules fines, qui pénètrent profondément dans les poumons, avaient causé le décès prématuré de 253.000 personnes.

- 45% en 17 ans

Cette tendance se confirme à plus grande échelle. Entre 2005 et 2022, le nombre de décès a diminué de 45%, s'est félicité l'agence, ce qui pourrait permettre d'atteindre l'objectif de réduction de 55% des morts fixé dans le plan d'action "Zéro pollution" de l'UE pour 2030. En parallèle, 70.000 décès sont imputables à l'exposition à la pollution par l'ozone (O3), notamment issue du trafic routier et des activités industrielles.

Quant au dioxyde d'azote (NO2), gaz produit principalement par les véhicules et les centrales thermiques, 48.000 décès prématurés lui seraient attribués.

L'agence n'additionne pas les bilans car cela conduirait selon elle à des doubles comptages.

La pollution de l'air reste la menace environnementale la plus importante pour la santé des Européens, souligne t-elle.