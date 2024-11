Gros sous, ambition, transition: la COP29 s'ouvre à Bakou, à quoi faut-il s'attendre?

La 29e conférence des Nations unies sur le changement climatique, ou COP29, s'ouvre ce lundi à Bakou (Azerbaïdjan). Plusieurs dizaines de milliers de participants (négociateurs, responsables politiques, experts, scientifiques, membres d'ONG, lobbyistes, journalistes...) y sont attendus jusqu'au 22 novembre, dans un monde en ébullition et sur fond de "come-back" du climato-sceptique Donald Trump à la fonction suprême des Etats-Unis.

Les 198 pays représentés à la COP29 et l'Union européenne doivent se mettre d'accord sur un nouveau montant collectif de financement pour aider les pays en développement à lutter contre le dérèglement climatique et à y faire face. "NCQG", dans l'obscur jargon onusien ou "Nouvel objectif collectif quantifié".

"Cela fait trois ans que l'on discute au niveau technique et c'est l'impasse totale au niveau politique", résume Rebecca Thissen, du réseau Climate Action Network (CAN), qui représente près de 2.000 ONG. "Qui paie? Combien? Qui reçoit? Quel type de financement? A quoi cela va servir? Autant de questions qui ne sont pas encore tranchées. En deux semaines, les négociateurs vont devoir abattre un boulot colossal pour trouver un accord juste et équitable, qui s'attelle à restaurer la confiance entre les parties, mise à rude épreuve dans le climat actuel."

L'accord de Paris prévoit en effet que les Etats parties au traité s'entendent pour 2025 sur ce nouveau montant, à partir du plancher de 100 milliards de dollars par an en vigueur en principe depuis 2020. L'objectif actuel (2020-2024) n'a été atteint qu'en 2022, avec deux ans de retard. Les pays en développement veulent démultiplier le futur objectif.

Certains montants ont déjà été évoqués ces derniers mois: 1.000, 1.100, 1.300 milliards de dollars et même davantage... Des estimations évaluent les besoins pour l'atténuation du changement climatique, l'adaptation à ses conséquences néfastes et les pertes et préjudices liés à celui-ci à quelque 1.000 milliards de dollars annuels! Du côté des pays développés, c'est le silence: aucun montant n'a encore été avancé, sans doute par tactique.