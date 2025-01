Info trafic: plusieurs accidents sur la route de Bruxelles

07h31

Un accident sur le ring

Un accident est signalé en bande de droite sur le ring intérieur à hauteur de Zellik en direction de Zaventem. C'est ce qui expliquait déjà les files annoncées tout à l'heure. Vous ajoutez maintenant 25 minutes entre Grand-Bigard et Jette vers Zaventem.

Accident aussi sur l'E40 venant de Gand à Affligem (en bande de gauche) en direction de Bruxelles. Là il y a 30 minutes à ajouter depuis Alost.

Les très longues files sur l'E19 venant d'Anvers signalées aussi tout à l'heure s'expliquent aussi par un accident à Peutie. +30 minutes entre Zemst et Machelen vers Bruxelles.

+10 minutes entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard sur l'E411 et sur le ring extérieur entre Groenendaale et Tervuren vers Zaventem. 10 minutes aussi avant cela entre Mont-Saint-Jean et La Hulpe.