Afrique du Sud: appel aux amateurs de viande de zèbre et de gnou

L'abattoir de Bela Bela, à deux heures de Johannesburg, est l'un de ceux qui se spécialisent dans le gibier local, un secteur peu développé qui pourrait créer des emplois et, de manière plutôt contre-intuitive, aider à la conservation.

Des carcasses d'impalas, de koudous et de gnous suspendus à un rail d'abattoir attendent d'être transformées en steaks, saucisses et burgers dont les Sud-Africains raffolent pour leur "braai", barbecue local.

"Nous voulons ajouter une dimension à votre assiette en offrant de la viande de gibier biologique", explique à l'AFP Khorommbi Matibe, responsable "économie de la biodiversité" au ministère de l'Environnement.

Destination privilégiée du tourisme animalier, l'Afrique du Sud produit actuellement 60.000 tonnes de viande de gibier par an, soit l'équivalent en poids d'autant de girafes.

Mais seule une fraction finit dans les boucheries et supermarchés : 90% sont chassés et consommés de manière informelle, selon le gouvernement. Une part encore plus faible est exportée.