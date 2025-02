Votre déménagement approche: comment bien préparer votre animal de compagnie au grand changement?

Vous changez de logement et vous avez un animal de compagnie, sachez tout d'abord que le chat sera probablement plus perturbé que le chien puisque le chat est attaché à son territoire tandis que le chien va être plus attaché à son maître. "Le chien pourrait suivre son maître n'importe où", indique Julie Willems, comportementaliste animalier. Cela n'empêche pas pour autant le chien de ressentir du stress à l'approche du déménagement.

Afin d'accueillir votre chien comme il se doit dans le nouveau logement, "il faut déjà disposer toutes ses affaires à leur emplacement définitif". Ainsi, quand l'animal arrive, il retrove ses affaires et se sent moins perdue.

C'est capital pour votre animal: il faut éviter qu'il soit présent sur place le jour du déménagement. "Outre le côté sécurité au risque de trébucher, le déménageur risque de trébucher sur le chien il y a surtout le côté, pour un chien, de voir des intrus rentrer dans la maison et repartir avec les meubles". Ces comportements et va et vient au cours de la journée risquent de ne pas être compris par le chien. Julie Willems conseille donc de "le mettre en pension ou chez des amis".

Réapprendre la solution

Pour les chiens "qui ont une petite sensibilité au fait de rester seuls", il faudra probablement leur réapprendre à rester seul. Votre animal doit comprendre que ce nouvel endroit est celui où vous allez vivre et que vous n'allez pas l'abandonner. "Au lieu de faire son déménagement et de recommencer à travailler et de partir 8h, 9h le lendemain il faut faire des petits départs progressivement et augmenter progressivement la durée d'absence."

Ne pas laisser sortir le chat avant le déménagement

Le chat est extrêmement territorial. Dans la nature, le chat ne change pas de territoire. Afin d'éviter un trop grand chamboulement, Julie Willems conseille "de ne pas le laisser sortir quelques jours, quelques semaines avant le déménagement". Un chat qui voit ses propriétaires faire des caisses et s'activer peut devenir stressé. Il arrive que certains chats partent pendant plusieurs jours à la vue de cette agitation et ne soient plus là le jour J.

Préparer une pièce refuge pour le chat

Pour le jour du déménagement, mieux vaut préparer une pièce refuge, autrement dit "une pièce où on aura vidé toutes les affaires qu'elle contenait et on va uniquement placer les affaires du chat"; son arbre à chat, ses gamelles, ses jouets, ses paniers... Il faudra enfermer votre animal dans cette pièce afin qu'il ne voit pas ce qui se passe.

Embarquer le chat en dernier

Le jour J, il vous faudra prendre le chat et ses affaires en tout dernier, dans une caisse de transport. Il est préférable d'effectuer le trajet en voiture plutôt que dans un camion de déménagement.

Garder le chat enfermé dans le nouveau logement

"Quand on arrive sur le nouveau territoire, il faut garder aussi le chat enfermé dans une nouvelle pièce refuge pendant minimum une semaine et ne surtout pas le laisser sortir dehors avant un mois parce que sinon, il risque d'essayer de retrouver son ancien territoire." Si le chat ne se fait pas à son nouveau logement, il pourrait s'enfuir ou encore faire des marquages urinaires, soit des comportements "assez gênants".