Cette espèce de baleine a été aperçue pour la première fois vivante dans les eaux belges

Les seuls spécimens observés jusqu'à présent étaient morts. L'observation de cet animal, qui peut atteindre 27 mètres, est donc tout à fait exceptionnelle.

Le deuxième plus grand cétacé après la baleine bleue

Au siècle dernier, trois échouages de rorquals communs ont été enregistrés en Belgique. Des spécimens en état de décomposition avancée ont été retrouvés sur le rivage en 1939, 1978 et 1997.

Au 21e siècle, six carcasses ont déjà été observées. La première n'a été observée qu'en mer en 2004 et trois autres ont été retrouvées dans les ports d'Anvers, en 2009 et 2023, et de Gand, en 2015. Une carcasse a par ailleurs échoué de manière contrôlée au Coq en 2018. Enfin, en 2022, un animal mort a dérivé le long de la côte belge avant de s'échouer aux Pays-Bas.

La population de rorquals communs de l'Atlantique Nord, le deuxième plus grand cétacé du monde après la baleine bleue, se rétablit lentement après avoir atteint des niveaux historiquement bas causés par la chasse. Seuls le Japon, la Norvège et l'Islande autorisent encore la chasse à la baleine.