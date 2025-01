Carnet rose à Pairi Daiza: le parc animalier accueille un nouveau lionceau

Un nouveau lionceau a vu le jour à Pairi Daiza, a annoncé jeudi le parc animalier hennuyer. Les soigneurs du jardin zoologique ont découvert l'arrivée du bébé dans la matinée du 20 novembre dernier. La femelle, qui pesait 1,09 kg à la naissance, est calme et prend du poids jour après jour, signe de bonne santé.

Conçu et né naturellement, le lionceau est le petit de Kenya et Kira, l'un des couples de lions résidant dans "La Terre des Origines." Sa maman, la lionne Kira, âgée de 14 ans, avait déjà donné naissance aux jumeaux Albi et Léo le 20 février 2022. Un contrôle vétérinaire complet a eu lieu mi-janvier pour confirmer le sexe du lionceau, procéder à son identification via une mini-puce électronique et administrer ses premiers vaccins. À un peu plus de deux mois, la jeune femelle pèse désormais près de 10 kilos.