Côtes d'Armor: la superficie de la réserve des Sept-Iles considérablement augmentée

Le décret, daté du 19 juillet et publié au Journal officiel de vendredi, prévoit une extension essentiellement en mer de la réserve, située au large de Perros-Guirec.

Elle vise également à "renforcer la préservation de l'avifaune marine nicheuse particulièrement riche et diversifiée sur ce secteur ainsi que celle de la colonie de phoques gris", ajoute le texte.

Cette extension, qui porte sa superficie totale à 19 700 hectares environ, "se justifie pour protéger le patrimoine naturel marin, notamment les forêts de laminaires et les champs de gorgones, les hauts plateaux rocheux et les espèces qui en dépendent".

Depuis 1976 sa superficie s'étendait jusqu'alors sur 280 hectares, comprenant toutes les îles et îlots de l'archipel des Sept-Iles.

Avec plus de 20.000 couples d’oiseaux marins et 27 espèces nicheuses, la Réserve des Sept-Iles est "la plus importante réserve du littoral français", selon le site des Réserves naturelles de France.

L’île Rouzic est "le seul point de nidification en France pour le fou de bassan (20.000 couples en 2012) ainsi que pour la quasi totalité des macareux moine (175 couples en 2012), puffins des Anglais et pingouins torda", selon le site des Réserves naturelles de France.

La redéfinition du périmètre des Sept-Iles était en projet depuis plusieurs années et en octobre 2018, une instance de concertation avait été installée.