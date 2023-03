Des dizaines de raies manta pêchées au large de Gaza

Des dizaines de raies manta ont été pêchées au large de la bande de Gaza, où elles ont été disposées sur le sable et admirées par des passants, avant d'être mises en vente sur le port de ce territoire palestinien.

Chaque année entre mars et avril, les raies manta affluent dans les eaux de la mer Méditerranée au large de Gaza, territoire sous blocus israélien depuis 2007 et où la pêche est une activité commerciale majeure.

Bashir Shoueikh a attrapé dimanche dans ses filets plus de 10 de ces raies, dont chacune pèse entre 200 et 300 kg et qu'il vend environ 12 shekels le kilo (environ 3 euros).

"Chaque bateau transporte entre 20 et 30 de ces poissons. Les gens les aiment beaucoup", dit-il à l'AFP.