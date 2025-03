"Forte hausse" des attaques de loups en Wallonie en 2024: est-ce inquiétant?

On dénombre plus de 70 attaques de loups contre des ovins et bovins l'an passé. Un chiffre en nette augmentation.

"En 2024, le total des attaques 'loup certain' et 'loup non exclu' est de 71, pour un nombre total de victimes estimé à 133. L'essentiel de ces victimes sont des ovins (76) suivis des bovins (23). On note aussi, en 2024, la première attaque avérée sur équin, avec un poulain tué par un loup à Bertogne", a-t-elle indiqué. "Comparés à 2023, ces chiffres sont en forte hausse puisque, sur les mêmes critères, on comptait en 2023 27 attaques pour 53 victimes, dont seulement 4 bovins".

Elle constate que l'importance du nombre de bovins tués par des loups en Wallonie l'an passé est "une source d'inquiétude pour les prochaines années". La protection des bovins est plus complexe et plus coûteuse, précise la ministre.

Elle note encore que de nouvelles portées sont attendues pour l'année 2025, notamment du côté du Limbourg et que l'installation d'un loup est suspectée dans la région de Saint-Hubert/Sainte-Ode.