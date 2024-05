La biodiversité dans les rivières françaises menacée

La biodiversité des rivières et des plans d'eau douce est menacée en France, selon un bilan inédit publié mercredi par le WWF: derrière la quasi-stabilité des populations depuis vingt ans, se cache l'effondrement de certaines espèces de poissons et d'oiseaux comme la truite ou le grèbe huppé.

Et le léger déclin des populations en moyenne masque en réalité de fortes disparités.

"Aujourd'hui dans la Seine, au pont de l'Alma, vous trouvez à peu près six fois plus d'espèces de poissons que dans les années 60. Et c'est vrai pour la plupart des grands fleuves", précise Yann Laurans, saluant le progrès des systèmes d'assainissement et stations d’épuration.

- "Effondrement" des petits cours d'eau -