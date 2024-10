Le niveau de risque lié à la grippe aviaire relevé à "modéré" en France

"Compte tenu du risque d'introduction en France de virus de l'IAHP à partir de l'avifaune sauvage migratrice, le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt relève le niveau de risque de +négligeable+ à +modéré+ sur l'ensemble du territoire métropolitain", a-t-il indiqué mardi dans un communiqué.

Le risque épizootique auquel sont exposés les volailles et autres oiseaux captifs en cas d'infection des oiseaux sauvages par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est classé en trois catégories: "négligeable", "modéré" et "élevé".

Ce risque avait été abaissé à "négligeable" le 3 mai 2024. Avant cela, la France était restée en niveau de risque "élevé" à compter de début décembre 2023.

Mais les cas d'infections d'oiseaux "se multiplient en Europe chez les oiseaux sauvages et en élevage, particulièrement en Europe de l'Est, jusqu'à l'Allemagne et l'Italie", a souligné mardi le ministère de l'Agriculture.