Pas uniquement le chocolat: les fêtes de fin d'année représentent des risques pour les animaux, voici ce à quoi il faut faire attention

Capucine, une petite pinscher, a été sauvée à temps après avoir dévoré un ballotin entier de pralines. Elle a ingurgité 250 grammes de chocolat. Résultat: 24 heures d'hospitalisation à cause de la théobromine.

"Au plus le chocolat va être noir, au plus il est toxique. En gros, 25 grammes de chocolat noir peuvent tuer un chien de 10 kilos. Ce toxique va avoir une action sur le système cardiovasculaire et donc un gros danger pour le cœur et pour la vie du chien", explique Patrick Mathieu, vétérinaire.