"Je n'ai jamais été invité nulle part": les bénéficiaires des Restos du Cœur ont pu profiter d'un repas de Noël

"Chaque année, c'est comme ça, parce que moi je suis tout seul moi. Alors, vous voyez... Moi, je n'ai jamais été invité nulle part, rien du tout", témoigne Léon.

Habituellement, les Restos du Cœur Val-de-Sambre accueillent des bénéficiaires chaque mercredi et chaque vendredi. Ce 25 décembre, c'est exceptionnel. Le rendez-vous est festif et le moment très apprécié.

"En fait, c'est convivial, on rencontre des gens, c'est super." "On est vraiment bien reçus par madame Malou et toute son équipe, franchement, c'est magnifique." "Les gens sont sympas, que demander de plus." Les personnes sondées sont conquises.