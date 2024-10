Prison pour un Américain qui a tenté de créer génétiquement une lignée de mouflons géants

Arthur Schubarth, 81 ans, a illégalement importé du Kirghizstan du matériel ADN prélevé sur un mouflon argali, plus grand mouton de montagne du monde, à des fins de clonage et d'insémination illicites.

Le but était de créer des animaux plus gros et donc plus rémunérateurs afin de les vendre à des réserves de chasse, en particulier au Texas, dans le sud des Etats-Unis, où les clients payent pour tirer sur du gibier captif.

Avec ses machinations, M. Schubarth a "menacé les espèces sauvages autochtones du Montana", a fait remarquer le procureur dans le communiqué.