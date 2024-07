Turquie: l'Assemblée adopte une disposition controversée sur l'euthanasie des chiens errants

Le gouvernement, inquiet d'une augmentation des attaques et des cas de rage dus aux quatre millions de chiens errants officiellement recensés, se défend d'un tel dessein, affirmant vouloir en priorité réunir ces animaux dans des refuges et encourager leur adoption.

"Notre peuple veut des rues sûres", a justifié mercredi dernier le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont le Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur) et ses alliés disposent d'une majorité absolue à l'Assemblée.

La disposition controversée, cinquième article sur dix-sept du projet de loi dont l'examen a débuté dimanche, prévoit l'euthanasie des chiens "présentant un danger pour la vie et la santé des personnes et des animaux, de ceux au comportement négatif incontrôlable et de ceux atteints d'une maladie contagieuse ou incurable ou dont l'adoption est interdite".

Les débats doivent se poursuivre lundi, avant une possible adoption du texte dans les prochains jours.