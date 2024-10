Une nouvelle espèce de guêpe repérée en Belgique: présentation de cet insecte avec lequel il faudra se familiariser

Les guêpes fouisseuses sont des insectes très utiles, précise Natuurpunt, car elles assurent un équilibre naturel. Les femelles adultes tuent d'autres insectes et les apportent à leur nid pour nourrir leur progéniture. De nombreuses espèces chassent ainsi les pucerons, tandis que d'autres choisissent spécifiquement les mouches, les coléoptères ou les chenilles.

Le comportement de nidification des guêpes fouisseuses est similaire à celui des abeilles sauvages. Ainsi, la plupart des espèces nichent sous terre, préférant les endroits où le sol est suffisamment ouvert. Une plus petite proportion d'espèces nichent au-dessus du sol, dans du bois mort. Les guêpes fouisseuses se trouvent dans une grande variété d'habitats, mais la plupart des espèces préfèrent les zones plus chaudes et plus sèches.