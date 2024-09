Une nouvelle espèce de requin fantôme découverte au large de la Nouvelle-Zélande

Des spécimens de cette chimère à nez étroit d'Australasie ont été découverts sur le plateau de Chatham, une zone du Pacifique s'étendant sur plus de 1.000 km à l'est de la Nouvelle-Zélande, a rapporté l'équipe de l'Institut national de l'eau et de la recherche atmosphérique (Niwa), établi à Wellington.

Les requins fantômes, aussi appelés chimères, sont liés aux requins et aux raies et disposent d'un squelette cartilagineux. Ils se nourrissent de crustacés à des profondeurs pouvant atteindre quelque 2.600 m.