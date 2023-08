La VAB a ouvert moins de dossiers, mais enregistré plus d'accidents en juillet

Sur l'ensemble du premier mois des vacances d'été, la VAB a enregistré une légère baisse du nombre de dossiers ouverts. L'organisation indique avoir enregistré 6% de dossiers techniques et 9% de dossiers médicaux en moins. "La répartition des appels montre toutefois que nos habitudes de voyage se sont à nouveau diversifiées. Les pays qui ont attiré plus de touristes ces dernières années en raison de la pandémie, car plus facilement accessibles en voiture, comme la France et l'Espagne, sont un peu moins populaires", explique la VAB.

En ce qui concerne les dossiers techniques, l'organisme signale une baisse de 14% concernant les problèmes de pneus. Cela reste toutefois la principale cause de panne sur un véhicule. Les voitures électriques sont également plus nombreuses à apparaître dans les statistiques, pointe encore la VAB.