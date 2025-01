"Plus d'assistance, plus rien": deux mois après avoir acheté sa Tesla, Olivier doit déjà la faire réparer

Il n'y a plus d'assistance, plus rien

Tout est parti d’une simple une mise à jour. "J’ai voulu repartir avec mon véhicule, mais plus aucune caméra ne fonctionnait. Au début, on se dit qu'il a moyen de faire sans, mais elles servent à tout", raconte Olivier via le bouton orange Alertez-Nous.

"Je ne peux même plus partir en vacances", ajoute-t-il, dépité. "Comme il n’y a plus de GPS, il n’y a plus de prix calcul de prévision, il n'y a plus d'assistance, plus rien. (…) J'étais un peu surpris. Une panne, ça peut arriver, on ne sait jamais. Mais là…".

Bryan a rencontré exactement le même problème avec sa Tesla Model 3. Elle aussi a été achetée en septembre dernier. "Ça fait plus de deux mois que j'ai un problème avec les caméras", témoigne-t-il. Les fonctionnalités de la voiture lui ont également été supprimées après avoir installé une mise à jour. "Pour une voiture qui a quatre mois, c'est un peu triste", déplore-t-il.

Ce dernier observe des messages d’erreurs sur l’écran. La voiture semble même ne jamais s’éteindre complètement : "J'ai comme un ventilateur qui fonctionne non-stop. Ça consomme de la batterie, comme si elle était en veille. C'est une perte financière".