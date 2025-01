Électrique, hybride ou encore thermique: choisir la bonne voiture est de plus en plus compliqué, voici quelques conseils

Partager:

Ce sont des questions que beaucoup se posent au moment d'acheter une voiture. Faut-il passer à l'électrique ou à l'hybride? Faut-il choisir un modèle essence ou diesel? Différents critères entrent en ligne de compte.

Essence, diesel, hybride, hybride rechargeable, électrique, sans compter le gaz ou même encore l'hydrogène. La gamme de choix est plus larges chez tous les constructeurs. Exemple chez Ford: "On propose la majorité des motorisations qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché avec le Plug-in Hybrid dans le cas du Ranger. On a une version thermique classique avec la Focus. Et également, notre nouveau véhicule 100% électrique, la Ford Capri", expose Julien Libioul, porte-parole de la marque. Mais alors, comment faire son choix? "C'est une question complexe. Il faut vraiment prendre le temps de mesurer ses besoins quotidiens sur une année en termes de kilométrage, en termes de répartition des trajets", ajoute le chargé de communication. À lire aussi Le Salon de l'Auto reprend ce week-end: voici toutes les exclus et voiture que vous n'avez jamais vues

Il y a donc traditionnellement le nombre de kilomètres parcourus, l'autoroute ou la ville. Mais aujourd'hui, avec l'électrique, il y a d'autres questions à se poser: "Avec les voitures électriques, il faut regarder plus loin. Il faut être sûr qu'on a de la place à la maison pour recharger. Si on n'en a pas, qu'il y a des infrastructures de recharge en suffisance. Et là, on vit dans un pays à deux vitesses. La Flandre a déjà fortement investi dans l'électrification alors que du côté Wallon, ce n'est pas encore le cas", avance Filip Rylant, porte-parole de Traxio. Attention au prix L'autonomie des électriques, et surtout des hybrides rechargeables, progresse et atteint désormais largement les capacités des véhicules thermiques… à condition d'y mettre le prix. Et c'est donc l'un des critères de choix décisifs. "Le prix reste déterminant, surtout pour le particulier. Effectivement, aujourd'hui, si vous avez besoin d'une voiture familiale, cinq places, un grand coffre, c'est à dire un break ou un monospace en voiture électrique, ça va être inaccessible. Ça, c'est clair", précise Xavier Daffe, rédacteur en chef du Moniteur automobile.