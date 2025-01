Le Salon de l'Auto reprend ce week-end: voici toutes les exclus et voiture que vous n'avez jamais vues

Un nombre record de 63 marques de voitures et de véhicules utilitaires seront présentes jusqu'au dimanche 19 janvier sur le site de Brussels Expo. Il y a sept premières mondiales, 14 premières européennes et 63 premières belges. Les constructeurs misent beaucoup sur ce Salon, notamment parce que la vente de véhicules neufs en 2024 a baissé par rapport à 2023. "Le salon de Bruxelles pour nous est important dans la mesure où en Belgique, depuis peu ou en tout cas depuis quelques mois, les voitures électriques sont fortement valorisées et favorisées sur le marché grâce au marché du B2B", indique Gauthier Helleputte, directeur DS Automob Belux.

Parmi les modèles à découvrir, il y a la Fiat Grande Panda. Une citadine 100% électrique. Elle se trouve dans la catégorie des voitures électriques abordables. Elle est vendue à moins de 25.000 euros, avec une autonomie de 320 km. Elle fait partie des 63 premières Belges de ce Salon.

Un Salon qui accueille des voitures électriques plus abordables qu'il y a deux ans, mais aussi des voitures hybrides et thermiques pour être en phase avec la réalité du marché actuel. C'est là tout l'enjeu des marques: attirer les consommateurs avec des modèles neufs mais accessibles. Contrairement à 2023, le panel est plus large. Les exposants mettent aussi en avant leurs modèles thermiques ou hybrides. "Il y a deux ans, on commençait à montrer un peu les premières technologies électriques", souligne Jonathan Vercellino, directeur Fiat Belux. "Là aujourd'hui, c'est plus établi mais aussi on a l'hybride. On écoute nos clients qui sont aussi demandeurs d'avoir des voitures hybrides, parfois plus accessibles en termes de prix."

Inauguration ce jeudi après-midi

Le Salon de l'Auto n'avait pas eu lieu il y a un an après le désistement de plusieurs exposants importants. Seul un événement réservé aux professionnels avait été organisé en février. Mais l'essentiel des grands acteurs du secteur sont à nouveau de la partie, aux côtés d'une quinzaine de nouveaux venus, pour ce qui constitue l'un des derniers salons de l'auto encore organisés en Europe.