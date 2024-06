Un vrai bolide: Jaguar fait rugir une dernière fois son mythique moteur V8 avant de passer au full électrique

Mais avant de fermer ce livre commencé il y a un peu plus d'un siècle (en 1922), Jaguar a voulu marquer le coup avec un bolide. Que dis-je un bolide ? C'est une fusée.

Et cette puissance, c'était exactement l'esprit voulu par la marque. Tout est pensé pour se concentrer uniquement sur la route et la vitesse.

Avec sa F-TYPE dernier cri, Jaguar a donné l'occasion au moteur V8 de rugir une dernière fois. Forte d'une puissance de 575 chevaux (et de 700 nm), cette voiture de 1,6 tonne avale les 100 premiers kilomètres heures en 3,7 petites secondes. La vitesse de pointe affichée dévoile clairement les ambitions qu'avaient les concepteurs : 300 km/h.

Si lors de notre test, nous n'avons évidemment pas poussé la bête de 1.997 cm³ jusqu'à 300 km/h, il était tout à fait possible de s'amuser et de ressentir quelques bonnes sensations en respectant les limites légales. C'en était d'autant plus frustrant de devoir lever le pied en arrivant à 120 km/h, mais comme dirait l'autre dura lex sed lex : la loi est dure, mais c'est la loi.

L'élégance à l'anglaise

L'habitacle luxueux et confortable est aussi épuré, surtout au niveau des options. Ici, pas de sièges chauffants (bien que le volant le soit), mais la possibilité d'ouvrir les clapets et de déployer un aileron. Aileron qui sort d'ailleurs de lui-même une fois que la voiture atteint une certaine vitesse.