Climat: "une marée de malheurs" menace les côtes du monde entier, alerte le chef de l'ONU

Selon les scientifiques, depuis le début du XXe siècle, le niveau des océans s'est élevé plus rapidement que lors d'aucun autre siècle depuis au moins 3.000 ans, s'accélérant de plus en plus rapidement.

Ainsi, entre 1901 et 2018, le niveau de la mer a augmenté d'environ 20 cm --dont environ 8 cm sur la période 1993-2018. Et le rythme d'augmentation atteint 0,48 cm par an ces dix dernières années. Principalement en raison de la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique.

Résultat, "près de 900 millions de personnes habitent dans les zones côtières de basse altitude", rappelle Antonio Guterres.

"Pour elles, la montée des eaux est synonyme d'une marée de malheurs: des ondes de tempête plus intenses, une érosion des côtes et des inondations côtières, des communautés submergées, de l'eau douce contaminée, des récoltes ruinées, des infrastructures endommagées, une biodiversité détruite et des économies décimées – avec des secteurs tels que la pêche, l'agriculture et le tourisme qui subissent de plein fouet les effets de la tempête".