135 ans après, "La nuit étoilée" de Van Gogh brille de nouveau à Arles

"Le" tableau, c'est "La nuit étoilée" sur le Rhône. "Un des tableaux les plus populaires du monde", comme le décrit Jean de Loisy, l'autre co-commissaire.

"Le tableau retrouve un peu sa maison, si on veut", sourit Bice Curiger, co-commissaire de l'exposition "Van Gogh et les étoiles", qui ouvre samedi jusqu'au 8 septembre à la Fondation van Gogh Arles.

Et cette oeuvre revient donc pour la première fois, grâce à un prêt exceptionnel du musée d'Orsay, "à quelques mètres de l'endroit où il a été fabriqué, inventé, par Vincent" van Gogh il y a près de 135 ans, poursuit-il.

Pièce centrale de l'exposition, cette "invention" vient marquer le dixième anniversaire de la Fondation, fondée et dirigée par des héritiers du géant pharmaceutique suisse Roche.

Et autour d'elle, 160 œuvres de plus de 75 artistes, du XIXe à aujourd'hui, dont des pièces créées spécialement, s'attachent à en explorer les origines et les conséquences.