A 85 ans, une DJ polonaise se joue des clichés sur les séniors

À 85 ans, DJ Vika, qui dit se sentir "éternellement jeune" entend se battre contre les clichés sur l'âge.

Etre âgée "ne veut pas dire qu'il faut devenir une plante et (passer sa vie à) regarder par la fenêtre", dit-elle à l'AFP tout en donnant le rythme depuis le haut d'une plate-forme à un public dansant.

A travers ses nombreuses prestations, Vika veut montrer son soutien indéfectible aux personnes âgées. Elle plaide aussi en faveur de l'égalité des sexes, des droits des LGBTQ et d'une Pologne plus ouverte d'esprit et plus tolérante.