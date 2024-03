Anne-Marie et Lost Frequencies à l'affiche du festival Suikerrock

La chanteuse britannique Anne-Marie est aujourd'hui l'une des artistes pop en vogue grâce à ses tubes "Friends", "2002" ou "Rockabye", la chanson qui l'a révélée au grand public, au côté du groupe Clean Bandit.

Felix De Laet, alias Lost Frequencies, a pour sa part connu une renommée internationale avec son remix de la chanson "Are You With Me" d'Easton Corbin en 2014, avant d'enchaîner les succès tels que "Reality", "Melody" ou "Where Are You Now".