Anne Roumanoff savoure "l'expérience de la vie" pour ses 35 ans de scène

"Avec l'expérience de la vie, j'ai appris que, quand un couple ne se parle plus, il ne s'engueule plus. Quand ton mec fait la gueule, tu savoures le silence !" : Anne Roumanoff fête 35 ans de scène avec un nouveau spectacle à Paris et en tournée.

Pour son quatorzième spectacle, Anne Roumanoff prend pour cible les influenceurs, les excès du télétravail, l'inflation, les coachs d'épanouissement personnel, tout en revisitant les contes de fées à l'heure du wokisme.

"La vie est dure: les gens n'aiment pas le présent, ils regrettent le passé et ont peur du futur", lance l'humoriste sur scène. "Un homme d'expérience, ça a un côté amant performant. Une femme d'expérience, ça a un côté yaourt périmé", ajoute-t-elle un peu plus loin.

Le politiquement correct lui inspire ce constat : "on ne peut plus rien dire... Il faut juste faire attention à ce qu'on dit, +à qui qu'on le dit+, pourquoi on le dit et ce que ça veut dire !"