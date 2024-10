Au Disney de Floride, le calme avant la tempête

Avant la fermeture exceptionnelle du plus grand parc Disney du monde, les touristes comptent bien profiter jusqu'au bout des manèges et des selfies avec Mickey alors que, dans quelques heures, l'ouragan Milton menace de frapper durement la Floride dans la nuit de mercredi à jeudi.

"On n'est pas inquiets, on a acheté de l'eau", relativise Emma MacDonald, qui, à 51 ans, effectue son deuxième voyage à Disney dans une région en train de se barricader.

Quelques jours à peine après le début de leurs deux semaines de vacances, la famille n'est pas déçue, confie-t-elle. De toute façon, "on ne peut rien faire".

Et, rappelle-t-elle, la situation est surtout difficile pour les habitants de Floride qui doivent évacuer en masse alors que Milton se rapproche et pourrait causer des inondations "catastrophiques" et "potentiellement mortelles" selon les autorités, deux semaines seulement après le passage déjà destructeur et meurtrier de l'ouragan Hélène.