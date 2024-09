Au Louvre-Lens, une vaste exposition explore les liens entre exils et création

Partager:

DENIS CHARLET Un tableau de l'Arche de Noé fuyant le déluge, des ballots dans une charette tirée par une bicyclette: le musée du Louvre-Lens présente jusqu'au 20 janvier une vaste exposition qui explore les liens immémoriaux entre exils et création. Intitulée "Exils, regards d'artistes", elle fait résonner quelques 200 oeuvres d'artistes classiques et contemporains sur la fuite, l'hospitalité, la traversée, et les différentes formes d'exils: intérieur, enfermé.

Adam et Eve chassés du Paradis, Ulysse et son retour sans cesse retardé, les guerres des XXe et XXIe siècles... l'exposition "traverse 5.000 ans d'humanité, et les civilisations", explique la conservatrice de l'exposition Dominique de Font-Réaulx à l'AFP. Créé à la demande du Louvre, "Exils" s'appuie sur les textes fondateurs, Bible, Coran, mythologies antiques ou Ramayana (hindouisme), rappelle la conservatrice. "A distance de l'actualité" elle n'en fait pas moins écho aux questions actuelles. DENIS CHARLET Devant le musée, une barque sur laquelle s'entassent des silhouettes sans tête en bois calciné, comme une référence aux embarcations de fortune utilisées quotidiennement par des migrants sur les routes maritimes: cette oeuvre de l'artiste ivoirien Jems Koko Bi évoque "la question du déplacement forcé et de l'exil, violent et souvent dangereux".

Gustave Courbet réfugié en Suisse, Victor Hugo à Jersey, Edouard Manet peignant l'évasion par la mer du journaliste Henri Rochefort, condamné au bagne pour son rôle dans la Commune, mais aussi Chagall, Picasso, Matisse... "Cette exposition permet de découvrir sous un angle différent" des artistes majeurs, souligne la conservatrice. DENIS CHARLET "Les humains se déplacent, et l'exil est parfois une condamnation, mais toujours aussi une aspiration", ajoute Mme de Font-Réaulx, citant le philosophe Etienne Tassin. Dans l'Arche de Noé de Bassano (XVIe siècle), des hommes et des femmes rassemblent des bêtes, emballent leurs possessions. "C'est le premier exil climatique, et on peut y être sensible avec ce qui s'est passé l'hiver dernier dans le département" du Pas-de-Calais, où des inondations ont obligé des centaines de familles à quitter leur foyer, explique Mme de Font-Réaulx.