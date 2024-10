Bruxelles-Ville rejoint Berlin, Manchester et Sydney au sein du "Music Cities Network"

La Ville de Bruxelles a rejoint vendredi le "Music Cities Network", une organisation internationale à but non lucratif qui rassemble des professionnels de la musique, des artistes, des décideurs politiques ou encore des équipes de marketing pour nourrir la scène musicale, se sont réjouies les autorités bruxelloises. Elle rejoint ainsi de grosses pointures telles que Berlin ou Manchester.

Pour la Ville, ce réseau offre plusieurs avantages. Outre une meilleure visibilité internationale et un soutien aux artistes locaux, l'organisme permet de stimuler l'économie locale via le tourisme musical et d'attirer des investissements. Il favorise les échanges culturels et les collaborations entre membres du réseau.

Le "Music Cities Network" (MCN) vise à combler le fossé entre les acteurs de la chaîne musicale pour "créer des écosystèmes durables, résilients et plus diversifiés".

Bruxelles-Ville aussi constitue un atout pour le MCN, relèvent les autorités. La capitale belge jouit d'un melting-pot de genres et de traditions, grâce à une multiculturalité qui puise dans ses influences africaines, orientales et latino-américaines. Bruxelles vibre également au son du festival Couleur Café en juin et frisonne sur les notes du Brussels Jazz Festival en janvier. Des événements qui attirent des talents internationaux et illustrent la diversité de la scène musicale bruxelloise. La techno et la house se sont, elles aussi, fait une place de choix au cœur de l'Europe. Bruxelles concentre en outre des temples musicaux comme l'Ancienne Belgique, le Botanique et le Cirque Royal.

"En collaborant avec d'autres grandes villes musicales, nous visons à renforcer notre scène musicale (pour) qu'elle continue d'inspirer les générations futures", a conclu l'échevine néerlandophone Anaïs Maes.

Créé en 2021, le MCN compte désormais 14 membres, avec l'arrivée de Bruxelles-Ville et de Vilnius (Lituanie). Il rassemble principalement des villes européennes (Danemark, Suède, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Islande, Espagne), à l'exception de l'australienne Sydney.