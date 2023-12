C'est déjà Noël sur RTL: découvrez les programmes originaux qui vont vous réchauffer le cœur pour les Fêtes

C'est déjà Noël sur RTL: découvrez ces programmes originaux à l'approche des Fêtes qui vont vous réchauffer le cœur Ah, Noël… Son atmosphère aux saveurs douces et sucrées, son froid piquant, ses décorations festives, ses cadeaux par milliers… Et ses programmes réconfortants sur RTL!

Pour les fêtes RTL tvi et RTL Plug vous proposent une programmation familiale, qui rassemble, afin que chacun puisse vivre le Noël dont il a envie !

Des Disney, tels que le Roi Lion, Ratatouille, Alice au Pays des merveilles ou encore La Belle et la Bête rythmeront ces Fêtes de fin d'année dans votre salon. Des dessins-animés inédits ainsi que des films pour toute la famille, comme le Marsupilami avec Alain Chabat et Jamel Debbouze, viendront également combler les après-midi froids et neigeux.

La Parade de Noël de La Louvière émerveillera petits et grands le 22 décembre; le Père Noël, la Reine des Glaces et leurs lutins défileront sur des chars sonorisés à partir de 16h30 et sera diffusée en direct.

Côté humour