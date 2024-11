Comment traiter l’autisme au cinéma sans tomber dans les clichés? Audrey Lamy et John Wax relèvent le défi

John Wax : C'est parce que j'ai assisté à l'unique représentation, juste avant que les salles ferment à cause du Covid. J'ai vraiment été touché et j'ai ri. C'est une amie à la base, donc je connaissais déjà bien sa vie. J'avais envie de raconter son histoire et j'ai tout de suite vu les ingrédients d'un bon film. Je lui ai proposé l'idée, elle a accepté, et j'en étais ravi.

RTL info : Audrey Lamy et John Wax, vous venez nous présenter votre nouveau film "En tongs aux pieds de l'Himalaya", un film qui mêle drame et comédie. Il raconte l'histoire de Pauline, une maman d'un petit garçon autiste nommé Andrea. Elle se bat pour que son fils soit intégré, notamment à l'école. C'est un condensé d'émotions et de rires. John Wax, ce film est inspiré de "Seul en scène" de Marie-Odile Weiss. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'adapter au cinéma ?

Justement, Audrey, vous incarnez Pauline, une mère dépassée par les événements. Qu'est-ce qui vous a attirée dans ce rôle ?

Audrey Lamy : Plusieurs choses. Tout d'abord, John et moi nous connaissions déjà. Nous avions travaillé ensemble sur un film qui s'appelle "Coexister" avec Fabrice Eboué, et nous avions vraiment envie de retravailler ensemble. Quand John m’a proposé le rôle, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Vu que John vient surtout de la comédie, je m'attendais à quelque chose de drôle. Mais j’ai été extrêmement touché et ému par l'histoire, par sa profondeur et son authenticité. Ce rôle suscite de la réflexion et de l’empathie pour cette maman qui, elle-même, n'est pas totalement indépendante et autonome, mais qui va apprendre à guider son fils vers l'autonomie.

À lire aussi Audrey Lamy perd son bébé à quelques jours du terme de sa grossesse

Moi-même, je suis maman de deux enfants, alors, bien sûr, je ne vis pas ce que vit mon personnage, mais l'histoire m'a beaucoup touchée. John, en plus de l'écriture, a trouvé un équilibre en respectant ce sujet complexe tout en y apportant humour, amour et optimisme, avec des personnages qui gravitent autour de Pauline, qui sont extrêmement drôles, comme celui de Benjamin, qui amènent une certaine légèreté et rendent le sujet accessible au public.