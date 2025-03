Cimarron 2025 : l'art afro-descendant s'invite dans le virtuel

À l'heure où les frontières se ferment et les replis identitaires se multiplient, l'exposition "Cimarron 2025" s'impose comme un levier d'éclosion artistique et un espace de dialogue interculturel. Portée par l'association Hévéa Genève et soutenue par Objet Témoin et Chercheurs d'Autres, cette initiative ambitieuse met en lumière la richesse et la diversité de la création artistique contemporaine issue des diasporas africaines et créoles. Imaginée par Olivier Joureau, "Cimarron 2025" réunit une trentaine d'artistes originaires d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et des Mascareignes.

Peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes, artistes numériques... Tous témoignent d'une scène artistique vibrante et engagée, explorant les notions d'identité, de mémoire et de créolités. L'exposition se déploie à la fois dans un espace virtuel 3D innovant et se prolonge au sein de la galerie Non Peut-être à Bruxelles.