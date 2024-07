Cinq choses à savoir sur Antoine de Saint-Exupéry

Partager:

TARIK TINAZAY Il y a 80 ans, le 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry s'abîmait au large de Marseille pendant une reconnaissance aérienne pour les Alliés. Voici cinq choses à savoir sur l'aviateur-écrivain mort pour la France. - "Pique la Lune" - Avant de devenir une légende de l'Aéropostale, Saint-Exupéry se cherche: échec à l'école navale, dilettantisme aux Beaux-Arts... Le souvenir illuminé d'un baptême de l'air à 12 ans, le pousse à accomplir sa conscription en 1921 dans un régiment d'aviation à Strasbourg. DANIEL GARCIA

En 1926, il est engagé par la Latécoère (future Aéropostale). Chargé de transporter le courrier de Toulouse au Sénégal, il rejoint en 1929 Jean Mermoz en Amérique du Sud pour développer l'Aéropostale jusqu'en Patagonie. Dans "Vol de nuit" (1931), prix Femina et immense succès, il raconte ses années en Argentine. Distrait et indiscipliné, il oublie de faire le plein, de verrouiller une porte qui se détache en plein vol... On le surnomme "Pique la Lune". En 1935, il s'écrase dans le désert pendant un raid Paris-Saïgon: "Je me suis retrouvé (...) pris dans les sables comme dans une glu et j'ai cru en mourir", raconte-t-il dans "Terre des Hommes" (1939). Après trois jours d'errance sans eau, il est sauvé par des Bédouins. - Journaliste - Dès 1932, il travaille pour Marianne, Paris-Soir et l'Intransigeant: il voyage au Vietnam, en Russie, en Espagne.

Cet humaniste en rentre bouleversé en 1936: "Les hommes ne se respectent plus les uns les autres. On se fusille comme on déboise". Pour Paris-Soir, il retourne à Madrid et y rencontre Kessel, Hemingway, Dos Passos. Ses réflexions politiques et philosophiques, consignées dans des calepins, seront éditées dans "Carnets" (1953). En Allemagne, il constate la montée du nazisme. Après les accords de Munich en 1938, il prédit l'imminence de la guerre.