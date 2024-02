"Claude Monet: The Immersive Experience", à l'église Saint-Pholien à Liège

L'église Saint-Pholien a été aménagée pour devenir un nouveau lieu culturel et ainsi accueillir des expériences immersives. L'exposition "Claude Monet: The Immersive Experience" y sera à découvrir dès le 13 mars prochain.

Située en Outremeuse, l'église Saint-Pholien est implantée dans un quartier culturellement vivant grâce, notamment, au marché aux puces de Saint-Pholien et les festivités du 15 août. L'édifice est aussi connu grâce à Georges Simenon et son roman policier "Le Pendu de Saint-Pholien". À l'exception du chœur et de la sacristie, qui seront toujours utilisés pour certaines célébrations, l'église a été réaménagée pour accueillir des expériences immersives de sons et lumières.

Après Barcelone et Bruxelles, notamment, "Claude Monet : The Immersive Experience" est la première exposition à s'y établir. Grâce à un dispositif d'art numérique à 360º, elle invite les spectateurs à pénétrer dans l'univers du peintre français, fondateur et chef de file du mouvement impressionniste.