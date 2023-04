Daniel Weissmann élu nouveau président des Festivals de Wallonie

Sabine de Ville a notamment collaboré avec Bernard Foccroulle à la Monnaie et assuré la présidence de l'ASBL Culture et Démocratie pendant plusieurs années. Jean-François Cats, quant à lui, est actuellement le président de l'ASBL Flagey.

Daniel Weissmann a un parcours de musicien, organisateur de festivals et gestionnaire d'institutions musicales, en Belgique ainsi qu'en France. Le nouveau président de l'ASBL, qui occupera son poste de directeur général à l'Orchestre Philharmonique encore jusqu'en automne, sera entouré de Sabine de Ville, nouvelle vice-présidente de l'ASBL et Jean-François Cats, élu administrateur-trésorier.

"Les Festivals de Wallonie" fédère sept festivals dont le festival musical de Namur ou le festival Musiq3 Bruxelles et organise des concerts dans toute la Wallonie et dans la capitale. Le but de l'ASBL est d'atteindre un public rarement touché par les acteurs culturels traditionnels. L'association propose des concerts "jusque dans les lieux les plus inattendus de nos provinces", comme précisé sur son site internet. L'association mène des actions culturelles de sensibilisation en parallèle de ses concerts, à travers des projets en faveur des étudiants, des enfants et de publics socialement fragilisés ou à mobilité réduite.