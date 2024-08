Dans un camping des Landes, autogestion et vacances à petit prix

Partager:

GAIZKA IROZ À quelques mètres d'un immense lac dans les Landes, des vacanciers, tout sourire, frottent, savonnent et raclent le sol des sanitaires de leur camping. En contrepartie de quelques tâches durant leur séjour, de nombreuses familles s'offrent des vacances à petit prix. "On balaie, on passe du produit désinfectant, la serpillère, on change les poubelles", énumère, enjouée, Camille Avril, venue de Mayenne avec ses enfants et un couple d'amis.

"Tout le monde est logé à la même enseigne. Et c'est cet esprit d'entraide qui me plaît beaucoup", indique à l'AFP cette responsable d'une entreprise de nettoyage de 42 ans, habituée des lieux. À côté d'elle, Floriane Navarro, 32 ans, est également séduite: "C'est important de montrer aux enfants qu'on n'a pas tout en un claquement de doigts, qu'il faut parfois mettre la main à la pâte en collectivité." Bordées par la forêt de pins, des tentes, des caravanes et une poignée de cabanes rudimentaires se répartissent sur la centaine d'emplacements de ce camping associatif GCU (Groupement des Campeurs Universitaires) à Sanguinet.

Ils sont une centaine en France, tous basés sur le même modèle de camping participatif et en autogestion, qui a vu le jour en 1937, dans la foulée des congés payés. Réservés uniquement aux enseignants pendant des années, ils sont aujourd'hui ouverts au grand public. - "Mêmes valeurs" - GAIZKA IROZ Des semaines à 200 ou 300 euros, selon le type de logement: des tarifs imbattables, comparés à ceux des campings "traditionnels" où les vacanciers paient trois, quatre ou cinq fois plus cher leur séjour, qui comprend souvent des animations pour enfants et adultes, des bassins d'eau et pléthore de services. "Ici c'est simple mais on ne l'échangerait pour rien au monde!", s'enthousiasme Danielle Daverdisse, ancienne psychologue scolaire, originaire de Nancy.