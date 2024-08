Décès de Gena Rowlands, actrice indépendante et muse de John Cassavetes

Leurs trois enfants n'ont pas échappé au virus du sérail: Nick, Xan (Alexandra) et Zoe sont tous acteurs et réalisateurs.

- Non à Hollywood -

L'enfance de Virginia Cathryn Rowlands, née le 19 juin 1930 à Cambria (Wisconsin) d'un père banquier et sénateur et d'une mère peintre, la prédisposait à une vie plus conventionnelle.

Mais à 20 ans, fan de Bette Davis, elle interrompt ses études à l'université du Wisconsin pour des cours d'art dramatique à New York.

MYCHELE DANIAU

Elle y débute sa "vraie vie" sur les planches ("Sept ans de réflexion" de George Axelrod) et séduit un jeune et beau comédien, John Cassavetes, qu'elle épouse en 1954 quatre mois après l'avoir connu.

Né à New York, d'origine grecque, il est subjugué par cette blonde électrique qui, comme lui, se "gave" de films français et italiens.

Cependant, le théâtre reste la passion de Gena et, deux ans plus tard, elle est révélée dans "Au milieu de la nuit" de Paddy Chayefsky, tenant l'affiche 18 mois au côté d'Edward G. Robinson.

En 1958, après des séries TV qui financent John devenu cinéaste, Gena est remarquée sur grand écran ("L'Amour coûte cher" de José Ferrer, "Seuls sont les indomptés" de David Miller, avec Kirk Douglas).

Cependant, elle refuse Hollywood et rentre à New York: "J'ai toujours suivi ce que me dictait mon coeur et n'ai aucun regret".

Cassavetes qui "touchait à des choses auxquelles les femmes pensent mais qu'on n'attend pas d'un homme", racontera-t-elle à l'AFP, lui fait interpréter des personnages forts dans sept films, dont "Opening Night" (Ours d'argent de la Meilleure actrice au festival de Berlin, 1978), "Gloria" (1980) et "Love Streams" avec Ben Gazzara (Ours d'Or 1984 du Festival de Berlin).

Lorsque John Cassavetes meurt d'une cirrhose du foie à 59 ans, en 1989, Gena qui vient de tourner "Une autre femme" de Woody Allen, continue d'être très demandée pour le grand écran et des séries télévisées.

Elle tourne également pour Nick Cassavetes, son fils. Après notamment "Décroche les étoiles" (1996) avec Gérard Depardieu (acteur et co-producteur), "N'oublie jamais" (2004) lui vaut le Golden Satellite Award 2005 du meilleur second rôle.

ROBYN BECK

Gena accepte aussi un rôle de mère dans le premier film de sa fille Zoe, "Broken English" (2007), et est l'une des trois héroïnes de "Parts per billion" de Brian Horiuchi (2013).

Remariée à l'homme d'affaires Robert Forrest en 2012, elle reçoit en 2015, date à laquelle elle s'est retirée, un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.