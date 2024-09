Décès de l'actrice britannique et "trésor national" Maggie Smith

L'actrice britannique Maggie Smith, légende du théâtre et du cinéma, connue mondialement pour ses rôles dans la série "Downton Abbey" et la saga "Harry Potter", est décédée vendredi à Londres à 89 ans, une disparition qui a entrainé une pluie d'hommages.

Julian Fellowes, scénariste et créateur de Downton Abbey, a rendu hommage à son "génie" et à sa "compréhension instinctive" des personnages qu'elle a incarnés.

"C'était une personne très réservée, mais elle était avec ses amis et sa famille à la fin de sa vie. Elle laisse deux fils et cinq petits-enfants aimants qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère", ont-ils ajouté.

La carrière de Maggie Smith a été marquée par l’éclectisme des rôles et des genres: de la mère supérieure aux côtés de Whoopi Goldberg dans "Sister Act" (1992) à la professeure de "métamorphose" dans les films de la saga Harry Potter, en passant par le chaperon névrosée dans "Chambre avec vue" (1986) ou vieille dame SDF dans "The Lady in the Van" (2015).

Puis Downton Abbey qui avait changé sa vie, faisant d'elle une célébrité internationale.

Au cours de sa longue carrière, elle a remporté deux Oscar, six Bafta (dont un d'honneur), quatre Emmy Awards, pour un total de 108 nominations tous prix confondus.