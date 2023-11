Décès du guitariste de Killing Joke, Kevin "Geordie" Walker, à l'âge de 64 ans

À la fin des années 70, le guitariste répond à une annonce du leader Jaz Coleman et du batteur Paul Ferguson dans un magazine musical. Le groupe, influencé par les rythmes de la scène dub, sort son premier album en 1980, suivi d'un deuxième la même année. Leur musique a influencé de nombreux groupes et artistes, dont Metallica, Nirvana et Nine Inch Nails.

"C'est avec une grande tristesse que nous confirmons le décès du légendaire guitariste de Killing Joke, Kevin 'Geordie' Walker, à 6h30 le 26 novembre à Prague, entouré de sa famille", peut-on lire dans un message sur la page Instagram officielle de Killing Joke. "Nous sommes dévastés."