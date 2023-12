Décision attendue pour Isabelle Adjani, soupçonnée de fraude fiscale

A l'audience le 19 octobre, le parquet national financier (PNF) a requis 18 mois de prison avec sursis et 250.000 euros d'amende, ainsi que deux ans d'inéligibilité.

"Avant d'être une personnalité publique, elle est une citoyenne soumise à des devoirs", ont affirmé les procureurs financiers, pour qui Isabelle Adjani "a cherché, de façon assez systématique, à diminuer son imposition entre 2013 et 2017".

Ses avocats Mes Stéphane Babonneau et Olivier Pardo ont dénoncé les "procès d'intention" et les "croyances" de l'accusation, plaidant la bonne foi de la comédienne-star de 68 ans et demandant sa relaxe.

Le procès a eu lieu sans l'actrice et chanteuse, connue notamment pour ses rôles dans "L'été meurtrier" (1983), "Camille Claudel" (1988), "La Reine Margot" (1994) ou plus récemment "Mascarade" (2022).