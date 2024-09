Des audioguides en ukrainien officiellement inaugurés aux Musées royaux des Beaux-Arts

"Depuis le début de l'invasion armée de l'Ukraine par la Russie, de nombreux Ukrainiens ont fui leur pays pour tenter de sauver leur vie, alors que l'ennemi démolissait et pillait simultanément leurs maisons. En parallèle, l'Ukraine continue de se battre pour son identité, sa liberté, ses valeurs démocratiques et sa culture", a appuyé l'ambassade de l'Ukraine en Belgique.

Depuis 2020, l'épouse du président ukrainien Volodymyr Zelensky mène à bien ce projet, qui vise à créer des audioguides en ukrainien dans les plus grands musées du monde. Celui-ci a notamment été mis en œuvre au Louvre (France), à l'abbaye de Westminster (Royaume-Uni), au Colisée et à la galerie Borghèse (Italie), ou encore au palais Albertina (Autriche).

"Il y a peu, ce musée accueillant l'exposition 'In the Eye of the Storm', sur le modernisme ukrainien au début du 20e siècle, mettant notamment en lumière les œuvres de Kazymyr Malevych, spécifiquement présenté comme un artiste ukrainien", s'est réjoui Mme Zelenska.

Pointant la richesse du dialogue culturel qui se déroule actuellement entre l'Ukraine et la Belgique, la Première dame a souligné l'importance pour son pays de "s'adresser au monde à un moment où l'Ukraine se bat encore contre l'invasion, et où l'envahisseur russe détruit nos musées". "Mais c'est également important pour le monde en général, car plus les langues sont parlées, plus l'art devient accessible."

"Le moment est venu de rendre les expositions des Musées royaux des Beaux-Arts plus abordables pour les visiteurs ukrainiens grâce à ces audioguides", a conclu Olena Zelenska.