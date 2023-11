Des planches de Lucky Luke par Morris et des œuvres d'Hergé aux enchères à Paris

La maison de vente Artcurial va proposer samedi aux enchères plusieurs œuvres dessinées d'artistes belges, parmi lesquels Morris, créateur de Lucky Luke, ou Hergé, dessinateur de Tintin. Une exposition de ces œuvres sera à découvrir mercredi, jeudi et vendredi dans la salle d'exposition des Champs-Élysées à Paris, annonce la société.

Parmi les dessins proposés, neuf planches de Maurice de Bevere, alias Morris, sont notamment en vente. Ils seront présentés à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance. Des dessins originaux d'Hergé dont la copie de sécurité de l'Étoile Mystérieuse des Aventures de Tintin (estimée entre 120.000 et 150.000 euros) seront dévoilés au même titre qu'une couverture du journal Le Petit Vingtième de 1930 représentant Quick et Flupke en rois mages (estimée à près de 80.000 euros).

L'exposition des œuvres est ouverte au public mercredi et jeudi entre 11H00 et 18H00 ainsi que vendredi entre 11H00 et 17H00.