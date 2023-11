Doublé pour Neige Sinno: "Triste tigre" primé Goncourt des lycéens après le Femina

Coup double pour Neige Sinno: après le Femina, l'autrice a remporté jeudi le prix Goncourt des lycéens 2023 pour son livre "Triste tigre", sélectionné par un jury représentant une cinquantaine de lycées français.

"Triste tigre" (P.O.L), récit sur l'inceste, se voit récompenser "pour ses qualités littéraires et sa forme audacieuse pour aborder un sujet sensible", a déclaré Méline Debailleul, élève de Terminale et porte-parole du jury, en direct sur M6 depuis Rennes, où ce petit frère du Goncourt a été créé en 1988.